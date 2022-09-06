نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري ١٤٤٤ ca.gov.sa وكيفية الاستعلام عن أهلية الاستحقاق برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن حول موعد صرف حساب المواطن بالهجري ١٤٤٤ ومن الممكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن هذا الدعم عن طريق المنصة التي تتبع حساب مواطن، وعبر رابطها الإلكتروني المباشر، وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات حول هذا الدعم المودع بحساب المستفيدين وفق موعد محدد من قبل وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري ١٤٤٤

من أهم المعلومات التي يجب أن يكون كل مستفيد على درايةٍ بها هو موعد حساب المواطن والذي يعد موعدًا لصرف الدفعات الخاصة بهذا الدعم، وعن طريق خطوات تتم على منصة حساب المواطن، وعبر الرابط المباشر الخاص بالموقع من الممكن الاستعلام عن كل تفاصيل الدعم كما يلي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك الاستعلام حول دعم حساب مواطن أو استخدام عداد نزول حساب المواطن من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

انقر فوق الرابط المباشر لمنصة حساب مواطن ca.gov.sa.

ثم الدخول للموقع عن طريق النقر الفوري على المربع تسجيل الدخول.

عقب إتمام خطوة تسجيل الدخول قم بالنقر على الخيار خدمة إلكترونية.

ثم تحديد خدمات الوزارة من القائمة المنسدلة.

بعد ذلك اختر خدمة استعلام حول قيمة دعم حساب مواطن.

قم بملأ كل البيانات المطلوبة بالنموذج الإلكتروني.

تظهر مختلف تفاصيل الدعم عقب إرسال البيانات.

كم باقي على حساب المواطن 1444