نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج التوجيهي الاردن بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن قامت الوزارة بإصدار تصريح بشأن موعد ظهور النتائج الخاصة بامتحانات التوجيهي، وجاء ذلك بعد المزيد من التساؤلات التي تم طرحها بواسطة أولياء الأمور والطلبة، وكل من يهمه الأمر، حيث تعتبر المرحلة الثانوية من أصعب المراحل التي يمر بها الطلاب، وذلك بسبب الضغط الذي يقع على الطلاب بسبب إرادتهم في تحقيق أعلى الدرجات للحصول على الكليات التي يتمنونها،، لذا جئنا لكم بكافة التفاصيل التي تخص نتائج التوجيهي في الأردن.

موعد نتائج التوجيهي في الدولة الهاشمية

الجميع في ترقب بسبب انتظار النتائج، حيث أدوا الطلاب كافة الامتحان الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وانتهت الامتحانات لكلا الشعبتين الشهر الماضي، وذلك كان في يوم 20 من شهر يوليو لهذا العام، ومن المتوقع أن تظهر النتائج بعد أداء الامتحانات بشهر، لذلك توقع المواطنين أن النتيجة ستظهر الأيام المقبلة، ولكن قامت الوزارة بتأكيد التوقعات الخاصة بظهور النتيجة، وذلك في يوم 18 من شهر أغسطس الحالي، لذا عليكم بالمتابعة لمعرفة الحصول على النتيجة في حالة ظهورها.

كيفية الحصول على نتائج التوجيهي لهذا العام

تم أداء الامتحان في أجواء هادئة، وأيضا جاءت الإمتحانات في مستويات الطلاب المتوسطين، كانت الامتحانات بسيطة في مقدرة جميع الطلاب، والآن الجميع ينتظر النتائج: