نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 60% على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل العروض المقدمة من ساكو ساكو متجر من المتاجر التي تقوم ببيع مستلزمات المنزل المختلفة، وبمناسبة حلول عام 2021م قرر المتجر بوضع بعض من العروض على منتجاته قد تصل إلى نسبة 50%، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم هذه العروض يمكنك الحصول على باقي العروض عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع ساكو داخل المملكة.

عروض ساكو على الأدوات الكهربائية

عروض ساكو الأسبوعية في المملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت ساكو بجميع فروعه حاليًا خلال هذا الأسبوع، تأتيكم بعدد من المظلات الرائعة المناسبة للجلسات الخارجية والحدائق، حيث توفر الظل والراحة فهي تأتي بمقاسات مختلفة ومع أطقم جلوس مريحة بمساند، وكذلك توفر أَسواق سامو أنواع من المظلات مع ستائر جميلة في الأشكال وراقية في التصاميم.

بلغ سعر الشواية 200 واط مع غطاء زجاجي إلى 369.00 ريال سعودي. سعر فرامة 500 واط 220 فولت بلغ 159.00 ريال سعودي. جهاز تحضير القهوة 4 كوب بلغ سعره 209.00 ريال سعودي. سعر شواية 220 واط مع غطاء زجاجي بلغ 295.50 ريال سعودي. فرامة مولينكس 400 واط 220 فولت بلغ سعرها 159.00 ريال سعودي. مطحنة بن 160 جرام بلغ سعرها 142.25 ريال سعودي. بلغ سعر جهاز تحضير الوافل والخبز الفرنسي إلى 186.00 ريال سعودي. شوابة 1500 واط سطح قابل للإزالة بلغ سعرها 399.00 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأسبوعية