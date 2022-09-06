نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اجازة المولد النبوي في السعودية 1444 ؟ .. تعرف على تاريخ عطلة المولد النبوي 2022 السعودية للموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجدد مواسم الفرح بنعم الله تعالى وفضله على خلقه وتتكرّر ذكرى المولد النبويّ في كل عامٍ في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، ويحرص المسلمون في كل دول العالم على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مما جعل محركات تشتعل نشاطاً منذ بداية شهر صفر1444 والذي يليه شهر ربيع الأول للسؤال عن متى اجازة المولد النبوي 2022 وموعد الإجازة لإحياء هذه الذكرى العطرة، وفي هذه المقالة سنتعرف على المولد النبوي الشريف وعلى موعد اجازة المولد النبوي 2022 -1444في المملكة العربية السعودية.

متى اجازة المولد النبوي في السعودية 1444 ؟

تعد اجازة المولد النبوي في السعودية 1444 من الإجازات الهامة، ومناسبة من المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها العالم الإسلامي، حيث يتم منح جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، وينتظرها طلاب المدارس والجامعات للتمتع بها، ومن المقرر أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم السبت الثاني عشر من ربيع الأول 1444 هـ الموافق الثامن من أكتوبر 2022 ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لا تمنح العاملين ذكرى المولد النبوي الشريف إجازة رسمية.

موعد اجازة المولد النبوي 2022 السعودية

يحرص المسلمون في جميع الدول الإسلامية على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في كل عام ويشتد حرصهم على معرفة موعد اجازة المولد النبوي 2022 ويعتبر موعد المولد النبوي 2022 في السعودية من المناسبات الدينية الهامة التي من المقرر أن توافق يوم السبت الثاني عشر من ربيع الأول 1444 هـ الموافق الثامن من اكتوبر 2022 ومما تجدر الإشارة إليه أن المملكة العربية السعودية لا تمنح العاملين ذكرى المولد النبوي الشريف إجازة رسمية، حيث حذر مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

المولد النبوي الشريف

مع حلول شهر ربيع الأول “شهر ربيع القلوب” تحتفل الامة الإسلامية بميلاد خير البرية ميلاد من أخرج الناس من الظلمات الى النور ومن الضلالة الى الهدى، حيث كان مولده صلى الله عليه وسلم مولد خير وبركة وسلام ومولدًا لنور أشرقت به الأرض وفاض النور في أرجاء مكة وما حولها، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لا تقيم طقوسًا خاصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولكن تكتفي بإضاءة الليزر الأخضر من أعلى برج الساعة إلى السماء احتفالاً بهذه الذكرى.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ؟

نتعرف فيما يلي على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وفقًا لما أوضحه الإمام ابن باز. والذي أشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي “غير مشروع”. ويعد الاحتفال بمناسبة مولد النبي – صلى الله عليه وسلم – بدعة لأنه لم يفعلها هو ولا أصحابه. بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح ابن باز إلى أن الرسول لم يرشد صحابته وتابعيه إلى الاحتفال بذكرى مولده.