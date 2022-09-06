نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي فوائد الخل المذهلة في تنظيف الأرضيات والزجاج وحنفيات المطبخ والحمام مسحة واحدة هتلمع في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الخل منتج غذائي موجود في كل بيت، إنه يتم إستخدامه في معظم الأكلات مثل الصلصات والسلطات، ويلعب دورًا أساسيًا في صنع المخللات سهلة التحضير ، لكن يمكن أن يلعب الخل دورًا أكثر أهمية في صيانة المنزل أكثر من كونه مجرد مصدر لإعداد الطعام أو زيادته، إنه عامل تنظيف استثنائي لا يتم استخدامه بشكل كافٍ في العديد من المنازل.

طريقة تنظيف المرايا بالخل

تتمثل إحدى الميزات الرائعة للخل في قدرته على إزالة بقع الماء والشرائط ، مما يجعله عامل تنظيف فعال للاستخدام على أي سطح تريد أن يلمع جيداً، الخل هو عامل تنظيف ممتاز للمرايا، خاصة عند سكبه في بخاخ زجاجي، يمنحك خلط الخل والماء الحل الأمثل لإزالة الخطوط وبقع الماء الشائعة جدًا على مرايا الحمام، برش سطح المرآة بالمزيج ثم مسحه بحركات دائرية صغيرة بمنشفة ورقية أو قطعة قماش ناعمة سيمنحك تنظيفًا دائمًا خالٍ من الخطوط بسهولة.

طريقة تنظيف زجاج النوافذ بالخل

وبالمثل ، فإن خليط الخل هذا رائع لتنظيف زجاج النوافذ حول المنزل وإزالة بقع الماء على الأسطح المعدنية في الحمام أو المطبخ، ينطبق هذا أيضًا على المكونات المعدنية الأخرى للأدوات المنزلية المعرضة لعلامات المياه، قد تكون جوانب الأحواض والدش ومكونات الصرف ومقابض المرحاض ذات أهمية خاصة.

غالبًا ما تكون جميعها مصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو سبيكة معدنية أخرى تتألق ببراعة عند التنظيف، ومع ذلك ، فإن الحفاظ على نظافة هذه الأسطح يمكن أن يمثل تحديًا مع التطبيق البسيط لخليط الخل هذا، ستصبح هذه المشاكل بسرعة شيئًا من الماضي.

طريقة تنظيف طاولات وأرضيات المطبخ بالخل

استخدام آخر مهم للخل كعامل تنظيف هو الأسطح الصلبة في المطبخ، بالإضافة إلى خصائص التنظيف المعممة ، يعتبر الخل خيارًا رائعًا لأولئك الذين يسعون إلى تكسير الشحوم القاسية التي أصبحت متأصلة في أسطح المطبخ مثل الموقد وأسطح العمل والحوض والأرضيات، بدلاً من شراء منتجات التنظيف باهظة الثمن ، يوفر استخدام الخل بديلاً منخفض التكلفة وسهل الاستخدام يعمل مثل السحر في أي بيئة مطبخ.

يعتبر الخل إضافة مثالية لأي روتين تنظيف يتم إستخدامه في منزلك، إذا لم تكن قد استخدمت الخل كمذيب يحد من الصدأ ومنظف زجاج ومزيل الشحوم، فأنت تفوت فرصة رائعة لدمج منتج تنظيف رخيص وفعال وخفيف، يمكن استخدام حلول الخل بعدة طرق كمنتجات تنظيف في المنزل ، ولكن لا توجد منطقة قريبة من توفير نفس القيمة مثل هذه المساحات.