نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال” نتائج السادس الابتدائى 2022 الدور الثانى بالرقم الامتحانى فى موقع epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى 2022 الدور الثانى فى العراق فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، نتحدث لكم اليوم عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث تم نشر النتائج بشكل رسمى عبر الموقع ذاته لكل الطلبة والطالبات ويتم حاليا البحث من جانب الطلاب واولياء الامور حول تلك النتائج بعد ان تم الانتهاء من اداء الاختبارات فى الفترة السابقة وبدءت نتائج الصف السادس الابتدائى فى الظهور بشكل تدريجي فى كل المحافظات وننشر لكم الان طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

نشرح لكم الان طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز حيث ان بسبب كثرة البحث حول تلك النتائج يريد كل الطلبة واولياء الامور فى الحصول على تلك النتائج بشكل معتمد من على الموقع ذاته وهذا ما سوف نشرحه لكم الان وتلك الطريقة هى : –

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار الصف السادس الابتدائى الدور الثانى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

ظهرت النتيجة فى بعض المحافظات بنسب نجاح متميزة عن ما كانت عليه فى الدور الاول حيث اعطى ذلك انطباع جيد بين كل طلاب تلك المرحلة واقتربت نتائج الصف السادس الابتدائى من الظهور فى كل المحافظات حيث لم يبقي الا القليل من المحافظات من اجل اعلان النتائج بشكل كامل

ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

لم يتبقي سوى محافظة ميسان المحافظة الاخيرة التى لم يتم الاعلان عنها حتى الان على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث من المتوقع اعلانها فى وقت قريب جدا عبر الموقع ذاته وانتابت حالة من القلق لدى كل ابناء محافظة ميسان اثر تأخر اعلان النتائج فى انتظار اعلان النتائج بشكل رسمى .