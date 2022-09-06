روسيا والولايات المتحدة تواصلان الحوار حول تبادل الأسرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ريابكوف"، فى تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "الحوار مستمر عبر القنوات المناظرة فى أسلوب العمل وللأسف لم ترد أنباء حتى الآن".

وفى وقت سابق، اقترحت واشنطن على موسكو مبادلة رجل الأعمال الروسى فيكتور بوت، الذى يقضى عقوبة بالسجن فى الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة، بالمواطنة الأمريكية بريتنى جرينير، المدانة فى روسيا بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها، وبول ويلان، الذى أدين بتهمة التجسس.

وكان تبادل الأسرى المحتمل من بين مواضيع المحادثة الهاتفية التى أجراها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين فى 29 يوليو، وقال الجانب الروسى بعد محادثاتهما الهاتفية إن لافروف اقترح أن الدبلوماسية الهادئة ستكون أكثر ملاءمة فى هذا الشأن.