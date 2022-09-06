الاردن : مقتل شخص طعنا في الطفيلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:06 مساءً - لا يوجد مقالات

وقال المصدر : إنه تم القبض على القاتل ويجري الآن التحقيق تمهيدا لاحالته للقضاء .

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