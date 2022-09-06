نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 58 من حساب المواطن 1444 وخطوات الاستعلام عن الأهلية على موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 58 من حساب المواطن 1444 وخطوات الاستعلام عن الأهلية من على موقع برنامج حساب المواطن ، نتحدث اليكم اليوم عن ابرز الموضوعات انتشارا فى داخل المملكة العربية السعودية فى الوقت الحالى انه موعد صرف الدفعة رقم 58 من برنامج حساب المواطن لعام 1444 وشروط الاستعلام عليه حيث تقوم وزارة الموارد والتنمية البشرية بمساعدة العديد من الفئات المستحقة فى داخل المملكة العربية السعودية بصرف العديد من المساعدات المالية الخاصة بهم من خلال تقديم برنامج حساب المواطن ووضعت بعض من الشروط من اجل الاستفادة من برنامج حساب المواطن وسننشر لكم الان موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن 1444 وطرق الاستعلام عليه من موقع برنامج حساب المواطن

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن 1444

من المعروف ان وزارة الموارد والتنمية البشرية قد وضعت معاد ثابت لصرف الدفعات الجديدة من برنامج حساب المواطن فى كل شهر فى الفترة الحالية حيث ان من المؤكد ان موعد صرف الدفعة رقم 58 من برنامج حساب المواطن لعام 1444 سيكون مع حلول اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر المقبل حيث من المفترض ان يكون فى اليوم العاشر من شهر سبتمبر الا ان اليوم سيكون عطلة فى المملكة لذلك سيتم ترحيل الصرف الى اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر والذى سيكون موافق يوم الخامس عشر من شهر صفر عام 1444

شروط التسجيل فى برنامج حساب المواطن 1444

ننشر لكم الان شروط التسجيل فى برنامج حساب المواطن من اجل الاستفادة منه فى الدفعات القادمة وتلك الشروط هى :-

يجب علي المستفيد والمستحق أن يكون حاملا الجنسية السعودية

ويجب ان المسجل في البرنامج من 18 سنة أو أكثر ولا يقل عن 18 عام .

ويتم الاشتراط من جانب البرنامج ان يكون في مسكن منفصل عن الأسرة.

كما يجب أن يكون سعودي الجنسية مع استثناء لكل ابن وابنة المواطن والزوج والزوجة غير حاملي الجنسية بالإضافة إلى حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المتقدم في البرنامج مقيم داخل المملكة خلال السنة الماضية وليس خارجها

وشددت وزارة الموارد والتنمية البشرية الى ضرورة توفر كل الشروط فى المستحقيين من اجل الاستفادة من برنامج حساب المواطن

صدور نتائج الأهلية للدورة 58 من برنامج حساب المواطن

اعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الاهلية للدورة رقم 58 على موقعه الرسمى ويمكن العديد من المواطنين على الموقع ذاته من اجل الحصول على اهلية صرف الدورة الجديدة فى الشهر الجارى من على الموقع الرسمى لحساب المواطن فى انتظار صرف الدفعة الجديدة فى الموعد الثابت المحدد من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية .

خطوات تحديث البيانات على موقع حساب المواطن

نكشف لكم الان خطوات تحديث البيانات الخاصة بالمستحقيين فى حالة رغبتهم فى تعديل اي بيانات مثل تغيير رقم الهاتف والطريقة هى :-

التوجه الى موقع حساب المواطن

الضغط على تسجيل دخول

ثم الدخول على القائمة الرئيسية

يتم اختيار بيانات المستفيد

ثم يتم تحديث البيانات ويتم تحديث البيانات

الاعتراض عن الأهلية في حساب المواطن

تم الاعلان على حساب برنامج حساب المواطن على تويتر عن خطوات الاعتراض عن الاهلية فى صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة وجاءت الخطوات كالتالى :-



يدخل المستفيد على حسابه الخاص ويضغط على دراسة الاهلية

يتم الضغط على اسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسى او التابع

يتم تقديم الاعتراض وتأكيده فى مدة اقصاها 90 يوم من صدور نتيجة الاهلية

حالات ايقاف الدعم فى حساب المواطن

اعلن برنامج حساب المواطن انه سيتعامل بشكل قانونى وسيتم ايقاف الدعم لمدة عامين مع اي مواطن مستحق يقوم بوضع بيانات غير صحيحة او مضللة او أو من يتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم ومن يثبت انه مخالف سيتم التعامل معه بمنتهى الصرامة من خلال استرداد الدعم الذى حصل عليه بطريقة قانونية