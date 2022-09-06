نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى 2022 فى كل المحافظات بالرقم الامتحانى من موقع http://epedu.gov.iq/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائى 2022 الدور الثانى فى العراق فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، ننشر لكم اليوم نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى فى كافة المحافظات بالعراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث ظهرت النتائج فى عدة محافظات كثيرة عبر الموقع ذاته ويتسأل كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول تلك النتيجة بعد ان تم الانتهاء من تصحيح الاوراق فى الفترة السابقة وبدءت النتائج فى الظهور فى محافظات جديدة منذ بداية الشهر سبتمبر الجارى ونشرح لكم الان طرق الاستعلام على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

نرصد لكم من خلال موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز طرق الاستعلام والحصول عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يستمر البحث فى كل محركات البحث فى جوجل حول تلك الطريقة وكيفية الحصول على تلك النتائج بشكل معتمد وتلك الطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار الصف السادس الابتدائى الدور الثانى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

تم اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى فى محافظة جديدة اليوم انها محافظة الرصافة الثانية ولكن لم يتم نشرها بشكل الكترونى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ويمكن لكل الطلبة مراجعة نتائجهم فى المدارس حيث ان النتائج قد وصلت بالفعل فى كل المدارس من جانب المديرية التعليمية فى تلك المحافظة وحدث نفس الامر مع محافظة دهوك فى الايام الماضية .