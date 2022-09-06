نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 كل المحافظات من موقع وزارة التعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 فى العراق فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الثانى من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق فى كل المحافظات مع اقتراب ظهور تلك النتائج والانتهاء من اداء الاختبارات تلك المرحلة التعليمية بشكل رسمى بدء كل الطلبة والطالبات وكذللك اولياء الامور فى البحث حول موعد اعلان تلك النتائج وكذلك طرق الحصول عليها من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وننشر لكم الان كل الاخبار حول تلك النتائج وطرق الحصول عليها على الانترنت .

طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى

نشرح لكم الان طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى فى العراق لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يريد كل الطلاب واولياء الامور فى الحصول على طريقة تمكنهم من الحصول على تلك النتائج فور الاعلان عنها بشكل معتمد ورسمى وتلك الطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار الصف الثالث المتوسط الدور الثانى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى

تقام حاليا كل المديريات التعليمية فى كل المحافظات بتصحيح الدفاتر والاوراق الخاصة بكل طلاب مرحلة الصف الثالث المتوسط فى العراق ومن المتوقع اعلان النتائج فى وقت سريع جدا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى والتى قد اوشكت على الظهور فى كل المحافظات فى العراق بشكل قريب جدا وسيتم الاعلان بشكل رسمى من قبل مسئول فى وزارة التعليم حول الموعد النهائى لاعلان النتائج عبر الموقع ذاته .