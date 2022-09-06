تعيين جايمز كلفرلى وزيرا لخارجية بريطانيا

جدة - نرمين السيد - عينت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، اليوم الثلاثاء، جايمز كلفرلى وزيرا لخارجية بريطانيا وكواسى كارتنج للمالية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، قالت فى أولى خطاباتها بمنصبها الجديد من لندن، إنها تطمح إلى "تحويل بريطانيا إلى دولة يتطلع إليها الآخرون من أجل الحصول على وظائف جيدة وشوارع آمنة وأن يصبح الجميع لديهم تلك الفرص التى يستحقونها"، مشددة على أنها ستتحرك فى هذا المسار.

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