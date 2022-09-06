روسيا: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير كاف لضمان أمن محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى، المجلس الأعلى للبرلمان الروسى، اليوم الثلاثاء، إن تقرير بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يكفى لضمان أمنها النووى.





وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة "تاس" الروسية: "فيما يتعلق بالأمور الإيجابية حول التقرير، أود أن أقول إنه الاعتراف بحقيقة أن السلامة التشغيلية للمنشأة مضمونة تماما من قبل المتخصصين، بما فى ذلك الروس.. ولكن من الواضح أن هذا لا يكفى لضمان الأمن النووى لمحطة الطاقة النووية فى زابوروجى".

وفى سياق ذى صلة، أكد مستشار المدير العام لشركة "روسإينرجوآتوم" التابعة لعمليات محطة الطاقة النووية الروسية رينات كارتشا، اليوم، أن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيموا بشكل منصف وغير متحيز التهديد الذى تتعرض له محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا.

وقال كارتشا، الذى رافق فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارتهم الأخيرة إلى المحطة، "إن بعض بنود التقرير "الذى أعده الفريق" تشير إلى أن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيموا بشكل كاف مدى الخطر على محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أكد الخبير الروسى أن الدعوة التى قدمتها الوكالة فى التقرير بضرورة وقف قصف محطة الطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها "خطوة جادة للغاية للمضى قدما" نحو ضمان الأمن فى هذه المنطقة.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت، فى وقت سابق من اليوم، تقريرا بعد مهمتها فى المنشآت النووية فى أوكرانيا بما فيها محطة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

ودعت الوكالة فى تقريرها إلى وقف إطلاق النار بالقرب من محطة الكهرباء وإنشاء منطقة آمنة حولها.

م ح ع هـ ع ف س ع