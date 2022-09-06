المستشار الألمانى يبعث بتهنئة لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وبعث ببرقية اليوم الثلاثاء مفادها: "رئيس الوزراء، تهانينا القلبية على تعيينك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية". وأضاف: "إننى أتطلع إلى استمرار علاقة العمل الوثيقة والجيدة بين المملكة المتحدة وألمانيا كشركاء وأصدقاء خلال هذه الأوقات الصعبة، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح طوال فترة ولايتكم والمهام التى تنتظركم".

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