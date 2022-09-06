الطاقة الذرية: نضطلع بمسؤولية تاريخية لمنع أى حادث نووى بمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - علق المدير العام لهيئة الطاقة الذرية رافائيل جروسى على الوضع فى محطة زابوريجيا الأوكرانية، قائلًا : "نضطلع بمسؤولية تاريخية وأخلاقية لمنع وقوع أى حادث نووى فى محطة زابوريجيا" الأوكرانية.





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