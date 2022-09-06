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عمر شويل - جدة الإمارات تعلن إلغاء نظام الكفيل كليا واستبداله بمنظومة التأشيرة بشروط وضوابط محددة قد أعلنت الهيئة أنه تم بشكل رسمي الاستغناء عن نظام الكفيل بشكل رسمي وذلك من ضمن منظومة التأشيرات الجديدة وسوف يتم الاعتماد في الوقت الحالي على العلاقة التعاقدية بين وسوف يوجد العديد من الخدمات المهمة للحصول على التأشيرة في وقت قليل بالإضافة إلى إمكانية تواجد الأجنبي بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها في البلاد لمدة شهر وفي بعض الأحيان قد تستمر لمدة ستة أشهر.

كما أكدت أنه يمكن للرجال الأعمال المستثمرين والمقيمين داخل البلاد والباحثين عن فرص عمل الاستفادة من المزايا الجديدة التي تم تحديدها والتي تشمل منظومة التأشيرات التي تم تحديثها بعد إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة الخاص بقانون الإقامة وشؤون الأجانب داخل البلاد.

إلغاء نظام الكفيل كليا

أوضحت الهيئة أنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة التابعة لمنظومة من خلال الدخول على الموقع الخاص بالهيئة والتطبيق الذكي لمعرفة كافة التفاصيل والمزايا وخطوات التقديم للاستفادة من تطبيق اللائحة الجديدة في ثلاثة من أكتوبر.

كما أكد مدير اللائحة التنفيذية أن قانون اتحاد شؤون دخول الأجانب داخل دولة الإمارات في هذا الوقت يعتبر مهم للغاية ولكن بعد صدور اللائحة الجديدة التي من المقررة أن يتم تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل 2022 مع وجود العديد من المزايا لجميع الفئات الجديدة التي سوف يستفيد منها المواطنين والمسلمين والمقيمين داخل دولة الإمارات.

تفاصيل التأشيرات المحدثة الجديدة

هذا القرارات الجديد سوف يعمل على زيادة النمو الاقتصادي داخل البلاد وأكدت المنظومة أنه سوف يتم السماح لدخول وأقامة الأجانب داخل البلاد والعمل على تحسين القيادة الحكيمة ليتم النهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة وأكدت أن جميع شروط ضوابط إجراءات التأشيرة الجديدة سوف يتم تقديم خدمات جديدة لكي يقوم بتلبية جميع الاحتياجات المستقبلية داخل دولة الإمارات للاستثمار الأكثر داخل البلاد وسوف يتم استمرار جوازات السفر سارية المفعول لحين اقتراب مدة الصلاحية ثم تقديم طلب للحصول على سفر جواز سفر جديد من خلال القنوات الإلكترونية الذكية المعتمدة للتسهيل على الجميع.

سوف يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد الهوية الإماراتية الجديدة لكي يتمتع بها حامل أثناء السفر والحصول على تقنية أمنية كبيرة مع إمكانية طباعة الجواز ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر عن طريق استخدام الليزر ومادة البولي كربونات ويمنع استخدام الورق نهائيا لتوفير درجة الأمان بشكل كبير.