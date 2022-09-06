مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 اقوي هاتف إمكانيات و بطارية مواصفات ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة لقد قامت شركة سامسونج بإصدار هاتفها الجديد وهو سامسونج جلاكسي S23 وهو يعتبر من أحدث الهواتف على الإطلاق، ويحتوي هذا الهاتف على عدد كبير من المميزات المختلفة، وأيضًا يتوفر مع الهاتف اسكرينة للحماية وأيضًا شاحن Type c ودبوس معدن وكتيب للتعليمات الخاصة بالجهاز وأيضًا الضمان، ويتراوح سعر هذا الهاتف ما بين 1300 دولار أمريكي إلى 1800 دولار أمريكي وذلك حسب النسخة التي يتوفر بها.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s23

يوجد في هذا الجهاز الجديد عدة مميزات سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :

تم إصدار هذا الجهاز بتصميم جديد وشكل متميز للغاية.

مقاوم للماء وأيضًا الغبار بشكل قوي جدًا.

يعتبر أن هذا الجهاز يحتوي على أفضل معالج قوي خاص بنظام الاندرويد.

يحتوي على مساحة داخلية كبيرة للغاية.

أيضًا يتميز ببطارية عملاقة تدوم لوقت طويل.

أيضًا يأتي معه تقنيات شحن متميزة.

يتميز بوجود الملايين من الألوان المختلفة والتي تجعلك أكثر استمتاع أثناء استخدام هذا الجهاز.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن أهم المواصفات الخاصة بهذا الجهاز لذلك قررنا أن نعرض لكم في هذه الفقرة :