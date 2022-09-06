نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 اقوي هاتف إمكانيات و بطارية مواصفات ولا في الخيال في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد قامت شركة سامسونج بإصدار هاتفها الجديد وهو سامسونج جلاكسي S23 وهو يعتبر من أحدث الهواتف على الإطلاق، ويحتوي هذا الهاتف على عدد كبير من المميزات المختلفة، وأيضًا يتوفر مع الهاتف اسكرينة للحماية وأيضًا شاحن Type c ودبوس معدن وكتيب للتعليمات الخاصة بالجهاز وأيضًا الضمان، ويتراوح سعر هذا الهاتف ما بين 1300 دولار أمريكي إلى 1800 دولار أمريكي وذلك حسب النسخة التي يتوفر بها.
مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s23
يوجد في هذا الجهاز الجديد عدة مميزات سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :
- تم إصدار هذا الجهاز بتصميم جديد وشكل متميز للغاية.
- مقاوم للماء وأيضًا الغبار بشكل قوي جدًا.
- يعتبر أن هذا الجهاز يحتوي على أفضل معالج قوي خاص بنظام الاندرويد.
- يحتوي على مساحة داخلية كبيرة للغاية.
- أيضًا يتميز ببطارية عملاقة تدوم لوقت طويل.
- أيضًا يأتي معه تقنيات شحن متميزة.
- يتميز بوجود الملايين من الألوان المختلفة والتي تجعلك أكثر استمتاع أثناء استخدام هذا الجهاز.
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23
هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن أهم المواصفات الخاصة بهذا الجهاز لذلك قررنا أن نعرض لكم في هذه الفقرة :
- وزن هاتف سامسونج جلاكسي s23 هو 228 جم.
- كما أن سمك هذا الهاتف هو 8.9 مللي.
- يحتوي على مدخل شريحتين.
- يحتوي على نظام تشغيل أندرويد 14 .
- الرام الخاص بالجهاز من 12 : 8 جيجا بايت.
- المساحة الخاصة بهذا الجهاز 128 : 256 : 512 جيجا بايت.
- حيث أن البطارية الخاصة بهاتف سامسونج
- جلاكسي s23 هو 5000 مللي أمبير.
- يدعم خاصية الشحن السريع.
- يوجد بصمة أمامية مدمجة مع الشاشة.
- أيضًا يحتوي على ميكروفون خاص بإزالة الضوضاء.
- كما أنه هذا الهاتف سوف يدعم خاصية استخدام القلم الخاص بهذا الهاتف.
- كما أنه متاح هذا الهاتف بعدة ألوان مختلفة ومتميزة.
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