نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2022 ومنظومة التأشيرات المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2022 وذلك بعد أن تم استحداث العديد من الخدمات الإلكترونية وتطوير منظومة التأشيرات في الدولة وتقديم جواز السفر الإماراتي الجديد الذي يُتيح للعديد من الفئات خدمات وامتيازات غير مسبوقة من بينها إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والاعتماد على الآليات الجديدة التي تساعد في استقطاب العديد من المقيمين وأصحاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، ويتم العمل به بدءً من يوم 3 من شهر أكتوبر القادم.

قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2022

بعد أن أكدت الهيئة على موعد العمل بنظام التأشيرات الجديد وإلغاء نظام الكفيل كليًا واستخدام العلاقة التعاقدية التي تقوم بين العُمال ورب العمل فقط قدمت العديد من المميزات في جواز السفر الإماراتي الجديد لافتة إلى أن المستفيدين من خدماته سيكونون:

أصحاب الاستثمارات والأعمال المختلفة في الإمارات.

المواطنين والمقيمين الحاصلين على إقامات.

الراغبين في الإقامة داخل الدولة والحصول على عمل مناسب.

الأسر التي ترغب في لم شمل وتحسين حياتهم.

أصحاب المهارات والمواهب.

وقد تم اتخاذ ذلك القرار من أجل استقطاب العديد من العمالة وتطوير الأعمال المختلفة من خلال تعزيز مستوى الخدمات المُقدمة من رجال الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما أن منظومة التأشيرات المتطورة ستحدث نقلة نوعية في مجال الزيارات المتعددة للأجانب وستساعد في النهوض بالاقتصاد المحلي خلال الخمسين عام القادمة.

رسوم تجديد جواز السفر الإماراتي

أكدت الهيئة على أن استخراج جواز السفر الإماراتي الجديد للحصول على مميزاته أو تجديده عقب إصداره لا يحتاج إلى سداد رسوم إضافية، بل سيتم العمل بالرسوم الحالية التي تم اعتمادها في اللائحة التنفيذية الجديدة.

منظومة التأشيرات المحدثة في الإمارات

هناك العديد من المميزات في منظومة التأشيرات المحدثة من بينها الحصول على أنواع إقامات مختلفة بحيث تكون مناسبة لكافة الفئات من بينهم رواد الأعمال والعلماء في جميع المجالات المختلفة والخريجين والخريجات من الحاصلين على مراكز متميزة وأصحاب المهارات، ويمكنهم الحصول على الإقامة الخضراء والمقدمة لفترة خمس سنوات قابلة لتجديدها مرة ثانية، وتُتيح استقدام أسرة المقيم إلى الإمارات بإجراءات مرنة وميسرة.