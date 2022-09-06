نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستفيدة من إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ العديد من القرارات التي تصب في صالح الوافدين والمستثمرين داخل الدولة من بينها إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وذلك في ضوء الخدمات المطورة من الجيل الثالث، وقد تم الإعلان أيضًا عن تقديم النسخة المُحدثة من جواز السفر الإماراتي، كما دعت الهيئة إلى ضرورة معرفة مميزات التأشيرات الجديدة ومميزات جواز السفر أيضًا وذلك في قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2022.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

هناك العديد من المقيمين في الإمارات تُطبق عليهم الأحكام والقوانين الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرًا ومن بينها إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والاعتماد على وثائق العلاقة التعاقدية التي يتم برمها بين الوافد أو العاملين وبين أصحاب الأعمال المختلفة في جميع الأنحاء، ويتسم هذا النظام بالمرونة ويُمكن للوافد الحصول على الخدمات بسهولة منها استخراج التأشيرة.

الفئات المستفيدة من إلغاء نظام الكفيل

أعلنت الهيئة عن جميع الفئات المستفيدة من النظام الجديد والقوانين التي قامت بإطلاقها ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين من جميع الجنسيات ويستفيد منها أيضًا الوافدين الحاصلين على إقامات رسمية وزوار الإمارات، كما يستطيع أصحاب المواهب والمهارات والأشخاص الذين يبحثون عن فرص وظيفية في الدولة الاستفادة من الخدمات الجديدة والقوانين المعمول بها وأيضًا منظومة التأشيرات المتطورة.

كيف الاستفادة من منظومة التأشيرات المحدثة؟

على من يريد الاستفادة من منظومة التأشيرات المحدثة والحصول على جواز السفر الإماراتي وغيرها من الخدمات اتباع الخطوات التالية:

أولًا يمكن الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

استخدام تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والذي يُقدم من خلاله أيضًا إرشادات عن آلية التقديم.

يمكن أيضًا زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين وهي متوفرة في جميع الأنحاء بالإمارات ولكن ذلك يتطلب الانتظار لحين تطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة في غضون الثالث من شهر أكتوبر القادم، ويمكن بعدها الاستفادة من جواز السفر الإماراتي واستخراجه والتمتع بجميع مزاياه للمواطنين والمقيمين وأيضًا كل من يرغب في الإقامة داخل الإمارات وهذا يدعم الجوانب الإنسانية والاجتماعية بكافة أشكالها لجميع الزوار من كافة الجنسيات.