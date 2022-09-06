نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون شرط المستضيف” الامارات تعلن عن إلغاء نظام الكفيل كلياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيان رسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالامارات العربية المتحدة أعلنت فيه عن إلغاء نظام الكفيل كلياً وذلك أعتماداً علي العلاقة التعاقدية ما بين العامل وصاحب العمل فقط، وهو ما جعل الأمر من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في الساعات الأخيرة لمعرفة التفاصيل، وخاصة أن الامارات من الدول العربية المميزة والمرغوب فيها للسفر من أجل العمل، وعليه نتعرف علي مزيد من التفاصل عن إلغاء نظام الكفيل في الامارت.

الغاء نظام الكفيل في الامارات

وفي المؤتمر الرسمي الذي عقدته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعلنت عن العديد من الخدمات المقدمة إلي المسافرين للعمل في الامارات العربية المتحدة، ومنها الحصول علي التاشيرات الجديدة في وقت قياسي، وبمرونة كبيرة بدون اي تعقيدات، لافتة إلي تمديد مدة بقاء الاجانب لمدة 6 أشهر بعد انتهاء أو الغاء اقامته داخل الدولة، بعدما كانت تنتهي بعد شهر واحد، علي أن يتم تطبيق اللائحة الجديدة بداية من شهر تشرين الاول المقبل، وللتعرف علي مزيد من المعلومات والمميزات في التأشيرات المحدثة من أجل التقديم وذلك عبر التقديم علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي.

ما هو نظام الكفيل في الامارات العربية المتحدة

وكانت صحيفة الامارات اليوم قد أعلنت عن أن المنظومة المحدثة تعمل علي توفير خيارات متعددة إلي الراغبين في السفر للامارات العربية المتحدة بمدة زيارة مرنة، وبدون اشتراط مستضيف من أجل تسهيل عمل الاجراءات، وتوفير فرص أكبر للطامحين إلي السفر والعمل بالامارات، ونيل حياة هادئة مستقرة وآمنة، وخاصة إلي المهرة وأصحاب المواهب الشابة، وتقديم الاقامة الذهبية والخضراء، حيث كان نظام الكفيل يعتبر وسيلة تأمين العمالة الوافدة العربية والاجنبية، حيث يقيد حرية المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل والذي يجب أن يكون من مواطنى المملكة العربية السعودية، ويحصل علي رسوم سنوية مقابل الخدمات التي يقدمها إلي المكفول.