روسيا تطلب نسخة من كلمة بوريل بعد زعم وصفه الاتحاد الروسى بـ«الفاشى»

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف- فى مؤتمر صحفى عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء التايلاندى دون برامودويناى، فى موسكو اليوم الثلاثاء- إنه "إذا تم تأكيد ما ورد فى جميع وسائل الإعلام فى جميع أنحاء العالم، فعندئذ، بالطبع، سيكون لدينا أسئلة رئيسية حول كيفية الاستمرار فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، قام بوريل- خلال المؤتمر البرلمانى الدولى للبرلمان الأوروبى فى براج، أمس- أثناء رده على نواب الاتحاد الأوروبى الذين طالبوا منه "إجراءات ملموسة ضد روسيا"، بالتحول إلى لغته الأصلية الإسبانية، ووفقًا للترجمة الرسمية إلى الإنجليزية، قال عبارة عن عدم وجود "خطة ملموسة لهزيمة النظام الروسى الفاشى".

وأضاف لافروف أن "مكتب بوريل دحض على الفور هذه التقارير، قائلاً إنه كان يتحدث الإسبانية وكان هناك خطأ فى الترجمة الإنجليزية، لقد طلبنا من مكتب بوريل نسخة من كلمته باللغة الإسبانية لكنهم لم يعطوها لنا".

وأشار إلى أن موسكو تود أيضًا أن تعرف ما هى سياسة الممثل الدائم الجديد للاتحاد الأوروبى فى روسيا، فى ضوء هذه التصريحات.