وزير الإعلام اليمنى يحذر من مخطط حوثى لتغيير ديموغرافية العاصمة صنعاء

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، إن ميليشيا الحوثى تواصل عمليات النهب للأراضى والمزارع المملوكة للمواطنين فى العاصمة صنعاء، محذرا من خطورة ممارسات الميليشيا الممنهجة على النسيج الاجتماعى والسلم الأهلى وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين.





وأضاف الإريانى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - أن عمليات النهب تتم تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة "أراضى وعقارات الدولة، والأوقاف" والأحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها، لافتا إلى أن الميليشيا تحاول من خلالها إحداث تغيير فى التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء، وإنشاء حزام أمنى حولها.

وأكد الإريانى بطلان أى إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضى وعقارات الدولة أو المواطنين، وكل ما يترتب عليها، مطالبا المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة هذه الممارسات الحوثية، وممارسة ضغط حقيقى على قيادات الميليشيا لوقف عمليات النهب المنظم لأراضى المواطنين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها ومحاولاتها إحداث تغيير ديموغرافى فى صنعاء، والتى تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

وفى السياق ذاته، أدان معمر الإريانى الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية فى مديرية أحور بمحافظة أبين، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الأمنية، بالإضافة إلى مقتل 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

وأكد الإريانى أن الهجوم يؤكد من جديد التخادم بين ميليشيا الحوثى التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، والقاعدة" والتنسيق الميدانى القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التى تستهدف الأجهزة الأمنية، والإضرار بالأمن والاستقرار فى المناطق المحررة.