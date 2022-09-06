تراس: سأتخذ خطوات لتأمين إمداداتنا من الطاقة وتنمية الاقتصاد والتجارة

جدة - نرمين السيد - وأضافت "تراس"، فى أول كلمة لها من أمام مقر مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بعد توليها المنصب رسميًا، والمذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن نواجه تقلبات عالمية بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وحكومتى ستواجه تداعيات الأزمات الحالية، متابعة : "سأتخذ خطوات لتأمين إمداداتنا من الطاقة وسنضع خطة لتنمية الاقتصاد والتجارة".

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