جدة - نرمين السيد - أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية العمانى، إن قضية فلسطين هى القضية العربية المركزية، مشددًا على أهمية إرساء الحل العادل للشعب الفلسطينى، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحـدود عام 1967 وحصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة.





جاء ذلك فى كلمة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، فى اجتماع الدورة "158" لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراى، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة فى القاهرة. وأكد على أهمية التضامن العربى، وعودة الجمهورية العربية السورية إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية، وذلك انطلاقًا من الإيمان بالثوابت العربية الأصيلة التى تعمل جميع الدول على ترسيخها وتعزيز وشائج الصلات نحو تحقيق الطموح والأهداف المرجوة. ضم الوفد المرافق لوزير الخارجية العمانى، السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس دائرة جامعة الدول العربية، وعددًا من المسئولين بوزارة الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية العمانى يؤكد ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.