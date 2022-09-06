عدوان إسرائيلي على سوريا والدفاعات تتصدى

عدوان إسرائيلي على سوريا والدفاعات تتصدىذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية الساحلية، وكذلك في مدينة حلب، بينما قالت وكالة "سانا" إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها".

وذكر مصدر عسكري سوري أنه في حوالي الساعة 20:16 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي.

وأكد المصدر أن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.