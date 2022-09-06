نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تُعلن رسميًا إلغاء نظام الكفيل| وتفاصيل نظام التأشيرة المحدثة التي سيتم العمل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة في الإمارات اليوم الإعلان رسمياً عن إلغاء نظام الكفيل، وذلك بعد قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية عن إطلاق الجيل الثالث من الخدمات المطورة والتي تشمل جواز السفر الإماراتي، وذلك بدأ من اليوم بالإضافة إلى تطبيق تجريبي لتجديد التأشيرات المحدثة وسيتم إطلاق النظام اعتباراً من يوم 3 من شهرة أكتوبر القادم.

قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

قامت الهيئة الاتحادية والجنسية الإماراتية بإلغاء نظام الكفيل في الإمارات العربية المتحدة لأنه لم يتم تطبيقه بعد ولن يتم اعتماده بالكامل في توثيق العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل وسيصبح هناك سهولة ومرونة في التعامل بين العامل وصاحب العمل، ومن خلال هذه الخدمات المطورة يستطيع العمال الحصول على التأشيرات في وقت قياسي، زادت مدة بقاء الأجانب بعد انتهاء مدة إقامتهم وتمديدها إلى ست أشهر وذلك بدل من مدها شهر واحد ويكون هذا عبر رابط الجهة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية.

نظام التأشيرة المحدثة التي سيتم العمل بها

حيث أن نظام التأشيرات المحدثة هي نقلة نوعية في دخول وإقامة الأجانب على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يصور المبادئ وخطة 50 عاما التي وضعتها القيادة الرشيدة لتساعد على النهوض بالإمارات خلال 50 عاماً القادمة، والتي تجسد فكرة التعايش والترابط الإنساني الذي يرمز إلى الأخوة في الإمارات.

وقالت الهيئة إلى أن التأشيرة المحدثة تشمل العديد من الشروط والضوابط وإجراءات وتسهيلات جديدة مبسطة لدعم نهج الهيئة في تقديم الخدمات المطورة وفعالة بروح وعقل الخمسينيات وتلبية الاحتياجات في المستقبل للأجانب والمقيمين من جميع الفئات، وكذلك للسماح لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون وطن يحضن كل من الأشخاص الذين يرغبون في العيش أو العمل أو الابتكار والفن أو الاستثمار.

الفئات المستهدفة من إلغاء الكفالة

أعلنت الحكومة في الأمارات من خلال حديث صحفي عن تحديد الفئات المستهدفة من إلغاء الكفالة وهم كالتالي:

الأشخاص الذي لديهم أعمال استثمارية في الإمارات.

رجال الأعمال والمقيمين.

السياح والمشاهير ذات المواهب.

الأفراد الذين يبحثون عن عمل.

ذات الحرف أو الذين لديهم مهارة معينة.

طريقة تنظيم الإقامة للوافدين في الإمارات 2022

ينص إصدار قانون الإقامة الجديد في الإمارات، يتم تنفيذه بموجب مجموعة من الضوابط لتنظيم إقامة الوافدين في مختلف مدن الدولة بالإمارات وهو كالتالي:

يوفر العديد من التسهيلات للأفراد الموهوبين والباحثين عن عمل عن طريق توفير سبل جديدة للإقامة.

وأهم الفرص المتاحة للأفراد هي الإقامة الذهبية المتميزة، حيث أنها لا تتطلب عقدًا ولا تتطلب مؤهلات محددة. يُمنح كل من يؤسس مؤسسة أو شركة أو مشروعًا في الامارات. كما يوفر الإقامة للطلاب المتفوقين، ومنح الإقامة للخريجين. كما أن الحكومة توفر الإقامة الخضراء وهي عبارة عن إقامة لمدة 5 سنوات، وذلك يعمل على جذب الكثير من المستثمرين. حصول العمال المهرة على الإقامة الخضراء. تسهيلات كبيرة في استخراج تأشيرات دولة الإمارات العربية المتحدة ومدة الإقامة.

كيف يتم إلغاء تأشيرة الإقامة؟

يمكن للشخص إلغاء تأشيرة الإقامة عن طريق مكاتب الطباعة الموجود في جميع مدن الإمارات أو عن طريق المنصات الخاصة الإلكترونية التي تقدمها الجهات الخاصة لتأشيرة الإقامة على سبيل المثال مكاتب الطباعة المعتمد، والذي من خلاله يمكنه الذهاب إلى مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دولة الإمارات والذي يقوم بطباعة طلب إلغاء التأشيرة الإلكترونية وإرساله إلى إدارة المصادقة ويمكن القيام بهذا عبر منصة echanel التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الوثائق المطلوبة لإلغاء التأشيرة الإقامة

هناك بعض الوثائق المطلوبة لإلغاء التأشيرة الإقامة وهي كالتالي: