نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدراسة في روسيا 2022–2023 منحة جامعة HSE المجانية والأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة جامعة HSE المجانية، بحث العديد من الأشخاص عن منحة جامعة HSE المجانية للدراسة في روسيا 2022–2023، وذلك لأنها من مثل الدول الذي يذهب إليها العديد من الطلاب من كافة أنحاء العالم نظرا لتواجد شروط سهلة للغاية، بجانب أن شهاداتها معتمدة وجامعاتها كثيرة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة من المنحة.

منحة جامعة HSE المجانية 2022–2023

تعتبر روسيا مقصد الكثير من الطلاب من كافة أنحاء العالم وذلك لأنها تعتمد أساليب متطورة في التعليم، بالإضافة إلى أن شهاداتها معتمدة ومعترف بها من قبل جميع الدول العربية والأجنبية، ولهذا وفرت جامعة Higher School of Economics في دولة روسيا منحة دراسية مجانية ليتم بها دراسة درجة البكالوريوس لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

ويتواجد في جامعة HSE الكثير من التخصصات والكليات المتنوعة، بالإضافة إلى أنها لا تطلب شهادة إجازة لغة إنجليزية، حيث تمنح الطالب أيضا فرصة تعلم اللغة الروسية مجاناً تماماً وهي عبارة عن عام تحضيري، وتكون متاحة لجميع الطلاب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 18 عام إلى 30 عام، ومن المفترض أن آخر يوم للتقديم في منحة الجامعة هو 20/10/2022، لذلك ينبغي تجهيز الأوراق المخصصة للتقديم من الآن.

الكليات المتواجدة في منحة جامعة HSE في روسيا

يتواجد في الجامعة الكثير من الكليات من جميع التخصصات منها:

كلية الصحافة.

كلية اتصالات إعلامية.

كلية تصميم.

كلية إدارة الأعمال.

كلية اللغات الأجنبية للتواصل بين الثقافات.

كلية تاريخ الفن.

كلية فقه اللغة.

كلية دراسات ثقافية.

كلية فلسفة.

كلية رياضيات.

كلية علاقات دولية

كلية أمن معلومات.

كلية هندسة البرمجيات.

كلية أمن الحاسوب.

تمويل منحة جامعة HSE المجانية للدراسة في روسيا 2022

تقوم المنحة بتغطية كافة تكاليف الدراسة وفي بعض الأحيان يكون التمويل بنسبة 75%، ولكن معظم الطلاب يحصلون على تمويل 100%، تمنح المنحة للطالب راتب شهري لتكفيه المعيشة في روسيا، بالإضافة إلى عام تحضيري لتعلم اللغة الروسية مجانا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة جامعة HSE في روسيا

للتقديم في منحة روسيا ينبغي توافر عدة أوراق هامة وهي: