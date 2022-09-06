نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك https://epedu.gov.iq/ استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 موقع نتائجنا العراقي بالرقم الامتحاني وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك https://epedu.gov.iq/ استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 عمليات البحث تزداد بشكل كبير من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بشكل عام للتعرف أو نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية، وذلك لكي يتم التعرف على النتائج الخاصة بامتحانات الدور الأول التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور بعد انتهاء الامتحانات والتي جاءت من خلال مراكز ولجان الامتحانات المنتشرة في مختلف المحافظات والمعتمدة رسميا، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني.
لينك https://epedu.gov.iq/ استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي 2022
وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لمختلف لاعب الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات بشكلٍ عام، حيث أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم إعلان النتائج رسميا من خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم العراقية، بعدما يتم رصد كافة النتائج الخاصة بالطلاب، وقد أكدت الوزارة أنه يتم العمل على إطلاق المؤتمر مباشرة من خلال القنوات الفضائية ومنها العراقية الإخبارية، حيث يتضمن المؤتمر إعلان أسماء أوائل الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022 في جميع المحافظات العراقية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كل ما يتعلق برصد نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
موقع الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022
وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم استخراج نتيجة امتحانات الدور الأول الصف السادس الإعدادي في العراق، من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية.
- أو من خلال الولوج إلى موقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق.
- يتم اختيار إدخال رقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح وكافة البيانات الأساسية المطلوبة.
- ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة من خلال الموقع على الفور.
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