البنتاجون يدعو إيران إلى الالتزام بالأعراف الدولية خلال نشاطها البحري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - دعت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيران إلى الالتزام بـ"القواعد والأعراف الدولية خلال نشاطها البحري في المنطقة".

وكشف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر عن "فقدان الكاميرات التي كانت موجودة على متن السفينة (saildrone) التي حاول الحرس الثوري الإيراني الإستيلاء عليها"، في 30 أغسطس الماضي.

واعتبر أن "محاولة إيران الاستيلاء على سفن أمريكية غير مأهولة دليل آخر على سلوك طهران غير الاحترافي في المنطقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية، أنها منعت الحرس الثوري الإيراني من الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج يومي الـ29، والـ30 من أغسطس.