زيلينسكى يطالب بمزيد من الضغط على روسيا لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "أجريت محادثة مثمرة مع نانسى بيلوسى وأعربت عن امتنانى للكونجرس الأمريكى وشعب الولايات المتحدة لدعمهم أوكرانيا بقوة فى مواجهة التدخل العسكرى الروسى".

وأضاف أنه من المهم زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام.