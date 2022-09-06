وزير خارجية لبنان يعقد لقاءات ثنائية خلال مشاركته باجتماع نظرائه العرب

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى، الدكتور عبد الله بو حبيب، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته اليوم الثلاثاء فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة.





وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية - فى بيان - بأن بو حبيب التقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحثا الشأنين اللبنانى والعربى والتعاون العربى المشترك. كما بحث بو حبيب مع وزير خارجية الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين والشأن العربى، والتقى أيضًا بوزيرة خارجية سلوفينيا التى شاركت فى هذه الدورة.

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