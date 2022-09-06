نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل رسمي.. إلغاء نظام الكفيل بالإمارات العربية وموعد بدء تطبيق التأشيرات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل بالإمارات، أعلنت اليوم جهة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية في الإمارات عن إلغاء نظام الكفيل، وهذا ما أسعد العديد من المواطنين المقيمين في الإمارات للعمل بها أو الزائرين، حيث أصبح النظام الجديد يعتمد على وجود عقد بين صاحب العمل وبين العامل، ذلك يترتب عليه الحصول على العديد من المزايا التي تم إضافتها على النظام الجديد، كما أنه أتاح الفرصة للعديد من الزائرين وكذلك الطلاب التمتع بالبقاء في الإمارات لفترة أطول والحصول على مزايا لم تكن متوفرة من قبل في النظام القديم، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

إلغاء نظام الكفيل بالإمارات

يمكن للعديد من المواطنين الاستفادة من النظام الحديث الخاص بإلغاء الكفيل والتي تتمثل في الآتي:

يتم الأخذ بهذا النظام الجديد بدءاً من 3 أكتوبر بشكل رسمي.

منح العاملين والزائرين إمكانية البقاء لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الإقامة أو إلغاءها فكانت لمدة شهر في البداية.

الحصول على العديد من المزايا التي لم تكن متوفرة من قبل سواء للعاملين أو الزائرين، وذلك لقضاء فترة أطول وتحقيق طموحاتهم والسعي إلى ازدهار الدولة وتوفير فرص عمل أكبر.

يوجد العديد من المستفيدين من هذا النظام الجديد من العاملين والزائرين وغيرهما.

يمكنك الدخول من خلال الرابط الإلكتروني الخاصة بالهيئة والتعرف على المستفيدين وكافة المزايا المقدمة من قبل النظام الحديث.

مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

يتمتع حامل التأشيرة الخضراء بالعديد من المزايا والتي تتمثل في الآتي:

يمكنه فتح حساب مصرفي للحصول على كافة التسهيلات والتعاملات المالية.

كما يمكنه استخراج رخصة قيادة بكل سهولة في الإمارات.

الحصول على كافة الخدمات الصحية وكذلك الحكومية في أسرع وقت.

إمكانية التقديم للأطفال في المدارس التي ترغب فيها سواء الحكومية أو الخاصة.

الحصول على فرصة عمل مناسبة في الإمارات.

إمكانية بقاء العائلة معهم بكل سهولة.

يتم حصول الزوجة والأطفال على مزايا عديدة عند إقامتهم.

إمكانية تواجد الأبناء سن 25 عام مع الآباء.

يستطيع السفر إلى جهات محددة وذلك بدون تأشيرة.

في الختام فقد تعرفنا على إلغاء نظام الكفيل بالإمارات وكذلك للحصول على العديد من المزايا التي توفره الدولة، كما تعرفنا على مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات.