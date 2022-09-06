نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط https://epedu.gov.iq/ لاستعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني نينوي وجميع المحافظات العراقية وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني حيث يتطلع آلاف من طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء العراق بالتعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني 2022، والتي قد أداها الطلاب خلال الفترة الماضية بالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول هذا العام الدراسي، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور تمهيدا لطرحها مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث تعد نتائج السادس الابتدائي من أهم النتائج التي يهتم بها الطلاب بشكل عام في جميع المحافظات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع المحافظات العراقية.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني نينوي وجميع المحافظات في العراق، حيث أكدت أن 70% من كشوف الطلاب بالصف السادس ابتدائي الدور الثاني 2022 قد انتهت بالفعل بناء على أعمال تصحيح الامتحانات القائمة في هذا التوقيت، كما أنها قد أشارت إلى عرض كافة الخطوات التي تساعد في الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تقوم كل محافظة بإعلان النتائج الخاصة بها على حدا بعدما يتم الانتهاء من رصد قائمة الدرجات والنتائج الخاصة بجميع الطلاب بشكل عام. وقد تم رفع نتائج السادس ابتدائي الدور الثاني 2022 الرصافة الثالثة الآن على موقع نتائجنا.، وأيضا كل من محافظة النجف الاشراف ونينوي وباقي عدد آخر من المحافظات .

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم من خلاله الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، حيث يتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.