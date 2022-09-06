نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات آيفون 14 الجديد المتوقعة وموعد حفل الإطلاق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشية الإعلان عنها رسميا، نستعرض بعض المواصفات التي تنم الحديث عنها حول هواتف أيفون 14 الجديدة، حيث تتنوع كل عام إصدارات شركة أبل وذلك خاصة في هواتفها الجوالة ( أيفون) ولكن هل سألت نفسك عن مواصفات آيفون برو الجديدة، فقد قامت شركة أبل الأمريكية، والتي ستقوم بإصدار نسخة جديدة من هواتفها تحمل أسم ايفون 14 برو ماكس ومن المتوقع تواجدها خلال الفترة القادمة في الأسواق، وقد يتم تأجيل الإعلان عن بعض المنتجات الجديدة للشهر القادم، وسيتم الكشف عن ذلك خلال ساعات.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

وكما أوضحت الشركة في بياناتها الخاصة بالهاتف، فإن الهاتف يأتي بكاميرا من الجهة الخلفي بدقة عالية وقد بلغت دقة الهاتف ثمانية واربعين ميجابيكسل، وبلغ حجم الهاتف ما يقرب على 6.7 بوصة، وأبرز مواصفات آيفون 14 برو ماكس

صناعة الهاتف من الزجاج مع طبقة حماية خاصة صنعت من الألمونيوم.

بلغ وزن الهاتف ما يقرب من ربع كيلو.

به جميع التقنيات الخاصة بالجيل الثالث والرابع والخامس.

وصلت مساحة الشاشة به إلى 6.72.

بلغ معدل الترميز في هاتف ايفون 14 برو ماكس إلى 120 هرتز.

كما أن التقنية التي يعمل بها جهاز ايفون 14 برو ماكس هي QHD.

تعمل الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أن هناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة لتصوير المساحات الشاسعة.

تعمل الكاميرا على التصوير بتقنية K8.

من مميزات هذا الهاتف أيضا أنه يعمل بدون حواف جانبيه.

المعالج الخاص بالجهاز هو A16.

من المتوقع أن يتم الاستعانة بمعالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chi

يدعم تقنية الواي فاي والبلوتوث.

وصلت سعة هاتف ايفون اربعة عشر برو ماكس إلى 2 تيرا بايت.

كما أن السعة الداخلية للجهاز 128 جيجا بيت.

وسعة الرامات وصل 8 جيجا بيت.

ما هو موعد إطلاق هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق

زعمت شركة ابل على اطلاق الفئة الأولى من هاتفها المميز والجديد هاتف ايفون 14 خلال ايلول القادم ( شهر سبتمبر)، بالتحديد مساء الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر، كما أن الإطلاقة ستتضمن أيضا ساعة أبل الجديدة، ولكن هاتف برو ماكس سيكون في شهر فبراير من العام المقبل، هاتف ايفون برو ماكس يعتبر من أهم الفئات المميزة والهواتف النقالة ذات الطراز الحديث والمميز كما أنها ذات إمكانيات خاصة ومميزة جدا.