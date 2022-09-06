نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل بقطر والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كاس سوبر لوسيل بقطر المباراة الأولي لهذا الملعب يقابل الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك المصري بصفة بطل الدوري المصري تحت ريادة المدرب البرتغالي فيريرا ونظيره الهلال السعودي بطل الدوري السعودي الموسم الماضي عن موسم 2021 /2022 في مباراة قوية ومتميزه لذالك يهم الكثير من محبي كرة القدم بحثا عن موعد المباراة والتي سوف تقام خلال الأيام المقبلة في قطر لنهائي كاس السوبر لوسيل وأيضا لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة سوف تقام المباراة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة والتي تقام على نفس ملعب مباراة نهائي كاس العالم قطر 2022 لذلك اطلق اسم البطولة على اسم الأستاذ أكبر ملاعب كأس العالم 2022 حيث يتسع لأكثر من 80,000 مشجع في اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

من المؤكد إقامة مباراة كاس السوبر لوسيل التي سوف تنعقد بين بطلي نادي الزمالك والهلال السعودي على ارض استاد لوسيل لنهائي كاس قطر 2022 يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر لوسيل بقطر

سوف يتم إذاعة مباراة كاس السوبر لوسيل بين نادي الزمالك المصري والهلال السعودي عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة وعلى القمر الصناعي نايل سات وبذلك يمكن لجميع محبي مشاهدي المباراة البحث عنها ومشاهدتها مجانا وبالإضافة إلى ذلك سوف يتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي أن سبورت والكأس القطرية التي سوف تذاع عبر القنوات المصرية (بي أن سبورت) .

معلقين مباراة كاس سوبر لوسيل

من المرتقب يعلق على مباراة كاس السوبر الكابتن مدحت شلبي القناة الصوتية الأولي. والمعلق حاتم بطيشه على قناه الصوتية الثانية. ومن المرتقب أن يعلق على مباراة نادي الزمالك أمام الهلال السعودي المعلق الرياضي حفيظ الدراجي سوف تذاع على قناه بي أن سبورتس المفتوحة HD فقط. وكذلك يعلق في ذات الوقت المعلق خليل البلوشي معلقا عبر قناة الكأس الرياضية HD فقط.

قيمة الجوائز المالية لمباراة الزمالك والهلال كاس السوبر لوسيل

سوف يحصل الفائز المتوج ببطولة كاس السوبر القطرية على مبلغ قيمة مليون و500,000 دولار في حين سوف يحصل الوصيف على مليون دولار، وعقب انتهاء المباراة سوف يقام حفل غنائي.

تذاكر مباراة كاس السوبر لوسيل في قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر لوسيل بين فريقين نادي الزمالك المصري والهلال السعودي بأسعار تشمل اربع فئات وهي: