نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرخصة المهنية تسجيل 1444 رابط التسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط موقع الرخصة المهنية تسجيل اختبار للمعلمين ممن هم على رأس العمل أو من الخريجين، حيث يتاح في الوقت الحالي إمكانية التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين والمعلمات عن طريق نظام الرخص الإلكتروني وليس من خلال موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ففي حال دخول موقع المركز الوطني للقياس للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية فلن يظهر إلا اختبار القيادة المدرسية والإشرافية التربوي فقط، لذا يجب على الراغبين في الحصول على الرخصه المهنيه التوجه إلى موقع الرخص المهنية الإلكتروني من خلال رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية الرسمي المرفق، ويمكن الإطلاع على طريقة التسجيل في الرخصة المهنية الآن من خلال ثقفني.

ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات؟

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن اختبار الرخصه المهنية هو أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية، وتتكون اختبارات الرخصة المهنية من قسمين أساسين وهما:

الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين.

اختبار الرخصة التخصصي الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبينته.

وتعتبر الرخصة المهنية وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس عملهم بالقطاعين العام الحكومي والخاص أو للخريجين وفق معايير محددة، وبمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التدريس أو التعليم في المملكة العربية السعودية بالصورة المطلوبة.

فمن أجل النهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم، فيجب الاهتمام أولاً بالمعلم وما يمتلكه من مهارات وخبرات وقدرات تؤهله لأداء الرسالة المطلوبة منه على الوجه الأكمل تجاه الطلاب والوطن والمهنة، ويتم اختيار أصحاب الكفاءة والقدرة وفق معايير مهنية محددة من شأنها ضمان الجودة والكفاءة لرفع كفاءة العملية التعليمية ونواتجها.

الرخصة المهنية تسجيل

بدأت هيئة تقويم التعليم في استقبال طلبات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية “التربوي العام والتخصصي” للرجال اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني من شهر صفر لعام 1444هـ، ويستمر نظام الرخص متاحاً للمعلمين حتى تاريخ الثامن ومن شهر أكتوبر لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444هـ.

كما بدأ التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه التربوي العام والتخصصي للمعلمات اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ الخامس من سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ الثاني من جمادي الأولى 1444هـ.

علماً بأنه يتم التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال نظام الرخص الإلكتروني المختص فقط بكافة الأمور التي تتعلق بالرخص المهنية، ومن ثم النقر على بوابة النفاذ الوطني الموحد وتحديث البيانات الظاهرة وإكمال المعلومات الناقصة ثم إرسال، وسيظهر أمامك اختبار تخصصك والتربوي العام ومتوفر أمامهم “سجل الآن”.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444

يتم الدخول إلى موقع الرخص المهنية من خلال دخول موقع قياس الاختبارات المهنية، ثم النقر على الدخول إلى نظام الرخص الإلكتروني، وسيتم إعادة التوجيه إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب المخصص للتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وإصدار رخصة معلم، كما يمكن التوجه مباشرةً إلى نظام الرخص من خلال اتباع رابط الرخصة المهنية تسجيل الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الرخصه المهنية (tpl.etec.gov.sa).

التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه 2022

يجب العلم أنه يتاح التسجيل في الرخصه المهنيه حسب رغبة المستفيد سواء في الاختبار التربوي العام أو في الاختبار التخصصي أو في كلاهما معاً، حيث يتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول وهو الاختبار التربوي العام لجميع المعلمين ومن شأنه العمل على تغطية المجالات التربوية العامة “القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الممارسة المهنية).

أما الثاني وهو الاختبار التخصصي، ويغطي المجالات والمعايير لبنية التخصص، وقد اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ثمانية وثلاثون تخصصاً للمعلمين والمعلمات حتى الآن، ويتاح التسجيل في اختبارات الرخص المهنيه لمن لم يسبق له دخول الاختبار أو لديه نتيجة واحدة فقط.