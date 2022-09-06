نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1444 – 2023 ؟ .. إليكُم العد التنازلي لموعد يوم التأسيس بالهجري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على يوم التأسيس 2023 – 1444. حيث أنه لكل دولة من الدول أعياد وطنية يقوم الشعب بالاحتفال بها لإحياء ذكراها وللمملكة العربية السعودية عيدان في كل عام هما عيد اليوم الوطني وعيد يوم التأسيس يحتفل بهما السعوديون في كل عام وتعطل فيهما جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتجديد شغف الشعب السعودي وشعورهم بالانتماء إلى وطنهم العظيم وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم. مما جعل المواطنين السعوديين يتساءلون كم باقي على يوم التأسيس السعودي وما هو موعد يوم التأسيس للعام الهجري 1444 في المملكة العربية السعودية ونحن من خلال مقالنا هذا نسرد لكم الإجابة على هذه التساؤلات.

كم باقي على يوم التأسيس السعودي

تمتد أهمية يوم التأسيس إلى ما هو أبعد من الاحتفال بتأسيس الدولة القوية والعادلة، وهي احياء لمهد الإسلام الأول. ومن الجدير بالذكر أن يوم التأسيس هو يوم عيد وطني ويوم اعتزاز المملكة بالجذور الراسخة وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها. بالإضافة إلى ذلك فهو يعد من الذكريات الوطنية الذي يحييه مواطني المملكة في الثاني والعشرين من شهر شباط في كل عام احتفالاً بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى. وذلك تحت قيادة الإمام السعودي محمد بن سعود في 22 فبراير 1727. وفي سياق ذلك أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر أمراً ملكياً في 27 يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس” ويصبح إجازة رسمية لكل قطاعات الدولة. وفي غضون ذلك يرغب الكثيرين من السعوديين التعرف على الأيام المتبقية على يوم التأسيس السعودي من أجل المشاركة الفعالة في الاحتفالات التي ستتم في هذا اليوم الذي سيشهد الكثير من الفعاليات والعروض الترفيهية والغنائية والمسرحية التي تحيي هذا اليوم الرائع والمميز.

كم باقي على يوم التأسيس 2023 – 1444 العد التنازلي

ونستعرض معكم في الأتي العد التنازلي لعدد الأيام المتبقية على حلول يوم التأسيس السعودي 2023 – 1444

موعد يوم التأسيس بالهجري

يهتم الشعب السعودي بالاحتفال بيوم التأسيس باعتباره يوما من الأيام المجيدة التي لها أهمية كبيرة لديه. حيث من المقرر أن يكون يوم التأسيس بالهجري يوم الأربعاء والخميس الموافق الثاني والثالث من شهر شعبان 1444 الهجري. والذي يصادف بالتاريخ الميلادي يوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر فبراير 2023. على أن يكون هذا التاريخ عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة بناء على الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي سياق ذلك صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكدت أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعات المختلفة.

تاريخ يوم التأسيس

يعد تاريخ يوم التأسيس السعودي من التواريخ الهامة التي يترقبها شعب المملكة العربية السعودية بعد انتهاء اليوم الوطني 92. حيث ذكرنا لكم في الفقرة السابقة تاريخ يوم التأسيس الهجري والميلادي. وفي سياق ذلك يعد هذا اليوم من الأيام الوطنية التي يفتخر بها الشعب السعودي. لكونه يهدف إلى زيادة الترابط وتعزيز ثقة الشعب في وطنه وقادته.