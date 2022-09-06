نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالاً نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني محافظة نينوي وكل المحافظات من موقع نتائج السادس الابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني اصبحت تفصلنا ساعات قليلة فقط للكشف عليها يأتي هذا بعدما وضحت التربية العراقية ان النتائج حالياً فى مرحلة المراجعة اى انه فور الانتهاء من مراجعتها والتأكد من أن كل طالب قد ناله حقه بالكامل من الدرجات سيتم البدأ فى تنزيل النتائج على المواقع التى اشارت اليها الوزارة نفسها، يذكر ان النتائج التى سيتم مراجعتها سيتم تنزيلها مباشرةً دون انتظار بقية النتائج اى انه قد نجد ان نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني كُشفت فى بعض المدن العراقية ولم تظهر فى بعض المدن الاخرى.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق دور ثاني

تزداد استفسارات التلاميذ يوم بعد يوم عن موعد كشف نتائج السادس الابتدائي دور ثاني حتى ان تلك الاستفسارات أتت فعلياً مع اخر ايام اختبارات الدور الثاني بأغسطس الماضي، لكن التربية لم تضع يوم محدد للكشف عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني حتى الآن بل انها اكتفت بذكر اقتراب الكشف عن النتائج مما زاد احتمالية وجود النتائج امام اعين الطلاب فى اى ساعة من اليوم.

مواقع نتائج السادس الابتدائي بالعراق

عقب التصريح بأن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني ستتواجد على الانترنت تسائل الطلاب عن المنصات التى ستقوم بكشفها وقد تم الرد على هذا التساؤل بأن المنصات التى ستقوم بهذا الامر هي موقع وزارة التربية العراقية وذلك فور الانتهاء من عمليات رفع نتائج اون لاين على الفور، حيث موقع وزارة التربية والتعليم دائما مايوفر عدد كبير من الخدمات التعليمية التي من ضمنها خدمة الحصول على نتائج الطلاب اون لاين

لينك نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني بالعراق

اذا وقع اختيارك على موقع وزارة التربية عليك اولاً اجراء عدد من الخطوات كى تصل الى نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني تتمثل هذه الخطوات فى:-

اولاً الولوج لـ موقع الوزارة

اختر نتائج السادس الابتدائي دور ثانِ.

اكتب بياناتك بالكامل.

انقر ” عرض النتيجة”.

فى حال تم تنزيل النتائج بالفعل ستجد امامك بيان مفصل بدرجاتك.

هذا ومنذ قليل كشفت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس الابتدائي على مستوي محافظة كربلاء بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على ان تسعي الوزارة جاهدة على اعلان ظهور نتائج باقي المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج التي اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على انها ستباشر عمليات اعلانها بشكل وبصورة الكترونية على مستوي جميع المحافظات العراقية اون لاين من المنزل، مما تسبب عليه ارتفاع ملحوظ ورهيب على عمليات البحث على جوجل من أجل الوصول الى تلك النتائج اون لاين

منذ لحظات اشارت المصادر الرسمية على ان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي فى محافظة نينوي قد تم بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث قد نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد طول انتظار كشوفات نتائج الطلاب فى تلك المرحلة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني حتي يتمكن كل الطلاب من الحصول على نتائجهم اون لاين قبل ان تتاح تلك الكشوفات داخل المدارس