نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاعتراضات لتقديم شكوى في الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعدت خدمة الضمان الاجتماعي المطور من الخدمات التنموية أسر كثيرة محتاجة في المملكة السعودية، لكي تستفيد من المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة خلال الضمان الاجتماعي، كما أتاحت الحكومة خدمات أخرى مثل تقديم شكوى في الضمان الاجتماعي المطور وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتسهيل هذا الأمر وتيسيره عن طريق توفير رابط إلكتروني يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلاله الحصول على خدمات متعددة، ومن ينها تقديم الاعتراض وذلك في الحالات التي تصدر فيها الدفعة بمبلغ أقل من المستحق، أو عدم صرف الدعم، حيث تحرص الحكومة السعودية في أن يحصل كل مواطن على حقه الكامل وخاصة مستحقي الدعم.

تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على حقهم الكامل بدون جهد كبير أو ضياع للوقت، ويجب على المواطنين السعوديين الذين يستحقون الضمان القيام بتقديم اعتراض في حالة تم إيقاف الصرف لهم فجأة، ويتم ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم الدخول على خدمة الاعتراض.

قم بالضغط على بدء الخدمة.

قم بإدخال الرقم الخاص برقم هوية المستفيد.

النقر على كلمة دخول وتسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

قم بتحديد قائمة الطلبات التي سوف تظهر لك في القائمة الرئيسية.

أضغط على رمز العين.

ثم ستظهر حالة المتقدم الأهلية قم بالاطلاع على سبب توقف صرف المستحقات.

قم بتحميل مستندات داعمة تكون تثبت أنك تستحق أن تحصل على الضمان ثم ارفعها على الموقع.

سيتم النظر مرة أخرى في طلبك الذي قمت بتقديمه.

حالات غير مسموح لها بتقديم تقديم شكوى في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتوضيح بعض الحالات الغير مسموح لها بأن تقدم تقديم شكوى في الضمان الاجتماعي المطور وهي:

إذا كان الطلب قيد التدقيق، ففي هذه الحالة لا يكون هناك حق للمستفيد بأن يقدم شكوى على شكوى أخرى قدمها من قبل في الدورة المالية نفسها.

أن يكرر الشخص نفس أسباب الشكوى أو أسباب الاعتراض في نفس الدورة المالية.

إذا كانت مدة الشكوى التي سمح بها في الإعلان لم تنقضي وهي تقدر بـ30 يوم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي وهي: