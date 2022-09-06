نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني” تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 وأهم شروط التقديم الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون حول رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية وهو الربط المخصص للوصول لموقع اختبارات الرخصة المهنية، حيث أن الكثير من المعلمين بصدد التسجيل لبدء أداء الاختبارات سواء الاختبارات التربوية، أو الاختبارات التي تتعلق بالتخصص الدراسي لكل معلم، ومن خلال هذا التقرير نوضح الرابط، وكذلك الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تتم عملية التسجيل بموقع الرخصة المهنية بنجاح.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بفتح باب التسجيل للمعلمين نساء في اختبار الرخصة المهنية في استخراج رخصة معلم ممارس أو معلم عبر موقع النفاذ الوطني، حيث صرحت بأن صلاحية التسجيل ستكون متوفرة حتي يوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل وجدير بالذكر أن يوجد قسمين في اختبار الرخصة المهنية قسم خاص بالأختبار التربوى وقسم اخر خاص بالاختبار التخصصي.

اختبار الرخصة المهنية

يستطيع المعلم أن يقوم بعملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، وذلك بزيارة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب وهو الرابط الذي من خلاله يستطيع المعلم أن يقوم بخطوات التسجيل الإلكترونية للاستعلام عن الاختبارات التي يجب تأديتها، وعن الأماكن الخاصة باللجان، والمواعيد الرسمية المخصصة لبدء أداء الاختبارات، والاختبارات تستهدف تقييم المعلم للحصول على الرخصة التي تؤهله لمزاولة المهنة بالمدارس التي تتبع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير ذكره أن التسجيل تم فتح بابه أمام المتقدمات من النساء للتسجيل رغبةً في الحصول على الرخصة المهنية، ويمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عبر الدخول الي موقع هيئة التقويم والتدريب.

اشتراطات لإصدار الرخصة المهنية تعرف عليها

هناك مجموعة من الشروط، والتي ينبغي أن تكون منطبقة على مختلف المتقدمين بطلبات الحصول الفوري على الرخصة المهنية، والتي من بينها ما سنقوم بتوضيحه في الآتي من تلك النقاط المقبلة:

• لا بد وأن يكون مؤهلًا وحاصلًا على الدرجة العلمية التي تتلاءم مع المتطلبات التي يحتاجها العمل، وذلك للحصول على الرخصة المؤهلة لمزاولة المهنة بالمدارس الحكومية.

• أن يحقق شرط الخبرة، وفق عدد السنوات المطلوبة للحصول على الرخصة.

• الخضوع لاختبارات الرخصة المهنية الجديدة، سواء التربوية، أو التخصصية.

• يكون المتقدم قد حصل على مستوى الدرجات المطلوب على كافة المستويات الخاصة بالمواد التخصصية للمعلم، والتقدير التراكمي الجامعي الخاص به.

مواعيد بدء التسجيل باختبارات الرخصة المهنية

قامت الهيئة الخاصة بالتعليم والتدريب بوضع النظام الخاص بالحصول على الرخصة، وأهم متطلباتها، كما قد حددت المواعيد الخاصة بالاختبارات، وقد أصدرت تصريحها ببدء تلقي الطلبات الخاصة بالمعلمين للحصول على الرخصة بداية من التاسع والعشرين من الشهر الجاري عام 2022 م، والتقديم للمعلمين والمعلمات على حدٍ سواء بالاختبارات، وقد قامت الهيئة أيضًا بتحديد الخامس من شهر سبتمبر موعد لبدء التسجيل للسيدات، وذلك بالنسبة للاختبارات العامة، والتسجيل للمعلمين والمعلمات سينتهي 8 أكتوبر 2022 م.