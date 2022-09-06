نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 محافظة نينوي الآن من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، يشهد محرك البحث “جوجل” حاليا عمليات بحث من قبل طلاب العراق حول رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بشكل مكثف، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في محافظة نينوي الآن، حيث يمكن لكل الطلاب والطالبات استخراج درجاتهم ومجموعهم بشكل ميسر بعد الانتهاء من رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة كعادة كل عام، على أن تتوافر وتتاح في المدارس بداية من صباح غدا الاربعاء، وسنقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق خلال السطور القادمة، فتابعونا.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

على مدار الأيام السابقة تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بشكل رسمي، ليتمكن الطلاب في كل المحافظات من الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني اونلاين، وذلك بعدما قام الدكتور علي مخلف وزير التربية والتعليم العراقي باعتماد نتيجة السادس الابتدائي دور ثاني 2022 بنسبة نجاح كبيرة جدا ومرتفعة مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت بنحو 75%، واليكم طريقة الاستعلام عن رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بخطوات ميسرة وفي أقل من دقيقة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بالضغط على كلمة نتائج الطلاب.

بعد فتح القسم الخاص بالنتائج، حدد الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني.

سوف تظهر لك ما أشبه بالاستمارة الالكترونية تطلب منك ادخال رقمك الامتحاني واسمك الرباعي بشكل صحيحي.

اختر اسم محافظتك”نينوي، القادسية، المثنى، ميسان،…”.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

حالا ستظهر لك نتيجتك بالدرجات في كل المواد الدراسية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

هذا وقد تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في العراق في كل المحافظات العراقية بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافر النتيجة في جميع المدارس أمام طلاب المرحلة بشكل مجاني، ليتمكنوا من الحصول على درجاتهم ومجموعهم بسهولة إذا واجهتهم صعوبة في استخراجها من الموقع الرسمي المخصص لذلك، ويمكنك ترك بياناتك من خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة حالا.

بكل سهولة يمكنك الآن الدخول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 للاستعلام عن درجاتك، ومعرفة هل قد نجحت في امتحانات الجولة الثانية أم لا، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه، وسيظهر بيان رسمي لك يوضح درجاتك في كل المواد، حيث قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات السادس الابتدائي في كل المحافظات.