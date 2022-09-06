موسكو تطالب واشنطن الإسراع بإصدار تأشيرات الدبلوماسيين الروس لحضور اجتماعات الجمعية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الثلاثاء إن موسكو تطالب واشنطن الإسراع بإصدار التأشيرات لأعضاء وفدها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر ريابكوف أنه لسوء الحظ، لم يتم حل القضية بعد. ونطالب الجانب الأمريكي بالتعجيل بإصدار التأشيرات للمندوبين.

وأضاف أن الجانب الروسي الذي ينوي المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم وثائقه مسبقا للحصول على التأشيرات الأمريكية، وليس لدى واشنطن سبب "لتأخيرات لا نهاية لها" في هذا الإجراء.

وتابع: "لقد قدمنا ​​جميع طلبات التأشيرة مقدما، وبشكل مبكر، وفي رأينا، لا توجد أسباب تفسر هذه المماطلة التي لا نهاية لها".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني أكد ريابكوف أن "القضية لم تنته بعد وما زالت هناك بعض الجوانب التي لم يتم حلها بالكامل".