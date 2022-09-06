جدة - نرمين السيد - وذكر البنك - وفقًا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أن حجم الاحتياط الأجنبى النقدى لأوكرانيا ارتفع نتيجة تلقى قدر كبير من المساعدات الدولية فى صورة مدفوعات ديون بالعملة الأجنبية. وأوضح أن الزيادة فى احتياط النقد الأجنبى ترجع إلى تلقى المساعدة من الشركاء الأجانب وتشغيل إدارة الدين العام وتشغيل البنك الأهلى الأوكرانى فى سوق الصرف الأجنبى بين البنوك وإعادة تقييم الأدوات المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: نمو احتياط النقد الأجنبى بنسبة 13.6% ليصل لـ25.4 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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