اليونان: إصابة 160 شخصًا ووفاة 14 اخرين بفيروس «غرب النيل»

جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات الصحية اليونانية - وفق ما نقلته صحيفة كاثمرينى اليونانية - أن الفيروس أدى أيضًا إلى وفاة 14 شخصًا فى اليونان حتى اليوم.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالى 98 حالة أصيبوا بأعراض تؤثر على الجهاز العصبى المركزى "التهاب الدماغ والتهاب السحايا وغيرهما" بينما ظهرت على 62 حالة أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أى أعراض.

ووفقًا لتقرير المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، تم الإبلاغ عن 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضى.