العالم اليوم - "ميكروباص المناخ".. شاحنة "توعية" يقودها أحمد حلمي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:20 مساءً - شاحنة صغيرة تعمل بالغاز (ميكروباص)، تجوب المحافظات لتوعية الشباب والكبار بقضايا المناخ، تلك هي فكرة المبادرة التي أطلقتها مصر تحت عنوان "الشباب والمناخ"، بهدف "نقل أصوات الشباب إلى صناع السياسات والقرارات، الذين يجتمعون في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل"، وفق ما أوضح مسؤول مصري لموقع "دوت الخليج".
- المبادرة أطلقتها وزارتا الشباب والرياضة، والبيئة، في مصر، بالشراكة مع "يونيسف" والأمم المتحدة.
- وقاد الشاحنة المخصصة للمبادرة، في أول انطلاقة لها من القاهرة، الفنان أحمد حلمي، باعتباره سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة، مصطحبا معه وزير الرياضة، أشرف صبحي، إيذانا ببدء المبادرة.
- وفق تقارير الأمم المتحدة يواجه جميع الأطفال في العالم تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية.
- بعض الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من غيرهم، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توافر الخدمات الأساسية للأطفال واستدامتها، مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتغذية والتعليم.
- مصر تسعى لتوعية الشباب بهذا الشأن، وتنظم في أكتوبر المقبل مهرجان "أطفال العالم يلتقون"، ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ.
مسؤول مصري يكشف التفاصيل
- منسق وزارة الشباب والرياضة المصرية لقمة المناخ، مصطفى عز العرب، قال لموقع "دوت الخليج": "استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، تمثل فرصة ذهبية نحو التوسع في الترويج والتوعية فيما يخص الأخطار المناخية التي تهدد الكوكب".
- "من هنا يأتي تعزيز دور ومشاركة الشباب المصري على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إطلاق الحملة المصرية "الشباب والمناخ" (EGYouth4Climate)، من خلال قافلة العمل المناخي والشباب، التي ستزور كافة المحافظات المصرية، وصولا لمدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر"، بحسب عز العرب.
- وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنظيم اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية، خلال الأيام الرسمية لقمة المناخ COP27، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات.
- عز العرب أوضح: "سنحرص من خلال هذه الفعاليات على جعل القيادة لها من الشباب، لتنقل أصوات شباب مصر والعالم إلى صناع السياسات والقرارات".
القافلة المبتكرة
- أوضح عز العرب أن القافلة التي انطلقت من القاهرة، يقودها فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر، "لتشجيع الشباب خصوصا، وبقية فئات المجتمع، على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها".
- القافلة تنظم أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها، "تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية، بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ، وذلك في إطار حرص مصر على تمكين الشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ".
- ووفق المسؤول المصري، فإن مبادرة الشباب والمناخ تسعى لتحقيق 6 أهداف، هي التعليم والتدريب وتنشيط المشاركة العامة وإتاحة المعلومات ورفع الوعي لعام وتحقيق التعاون الدولي.
- المبادرة "ستكون المظلة الجامعة لعدد من الأنشطة الأخرى، من بينها إطلاق أندية المناخ بمراكز الشباب، للترويج لقمة المناخ والتوعية بالقضايا المناخية".
- كما تشمل المبادرة كذلك، وفقا لعز العرب، إطلاق نموذج محاكاة لقمة المناخ بشرم الشيخ بالتعاون مع مؤسسات تعليمية، وعقد 120 جلسة عن المناخ في مختلف أنحاء الجمهورية، واستحداث لجنة التغير المناخي ببرلمان الشباب.
- وخلال المبادرة، سيتم إطلاق المبادرة المتوسطية من أجل المناخ، بمشاركة عدد من شباب دول حوض البحر المتوسط والشباب المصري، حسب تأكيد عز العرب، الذي أوضح أنه بإمكان أي شاب المشاركة في المبادرة عبر ملء بياناته في رابط خصصته وزارة الشباب والرياضة المصرية على الإنترنت.
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