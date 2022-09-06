العالم اليوم - "ميكروباص المناخ".. شاحنة "توعية" يقودها أحمد حلمي

انتم الان تتابعون خبر "ميكروباص المناخ".. شاحنة "توعية" يقودها أحمد حلمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:20 مساءً - شاحنة صغيرة تعمل بالغاز (ميكروباص)، تجوب المحافظات لتوعية الشباب والكبار بقضايا المناخ، تلك هي فكرة المبادرة التي أطلقتها مصر تحت عنوان "الشباب والمناخ"، بهدف "نقل أصوات الشباب إلى صناع السياسات والقرارات، الذين يجتمعون في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل"، وفق ما أوضح مسؤول مصري لموقع "دوت الخليج".