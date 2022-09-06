العالم اليوم - الطاقة تقفز بالتضخم إلى مستوى قياسي في هولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:20 مساءً - ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، عند أعلى مستوى تشهده البلاد منذ عام 1945، وفقا لبيانات رسمية نشرت الثلاثاء.

وأشار مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) إلى أن "الطاقة حاليا هي مساهم رئيسي في التضخم العالمي".

وأضاف "الطاقة كانت أغلى بنسبة 151 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكانت 108 بالمئة في شهر يوليو".

ويواصل التضخم ارتفاعه في هولندا منذ أكثر من عام بعدما كان قد تخطى 2 بالمئة في أغسطس العام الماضي، للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أن الزيادة البالغة 12 بالمئة في أغسطس تشكل مستوى قياسيا، "منذ بدأنا بتسجيل أرقام شهرية في عام 1963".

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "المرة الأخيرة التي تجاوز فيها الرقم السنوي 12 بالمئة كانت في عام 1945".

وارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وأوضح المكتب أن أسعار الملابس والمواد الغذائية (ارتفعت بنسبة 13.1 بالمئة)، وخصوصا المعكرونة، أثرت أيضا بشكل تصاعدي على التضخم العام الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، كان الارتفاع السنوي في أسعار الوقود في المحطات أقل في أغسطس مما كان عليه في يوليو. فقد كانت أسعار وقود السيارات أعلى بنسبة 16.7 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

ووفقا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، ارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 13.7 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي. وأعلن "يوروستات" الأسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو حطم مستوى قياسيا جديدا في أغسطس وصولا إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي.