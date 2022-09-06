العالم اليوم - رئيس أوكرانيا يفتتح عن بعد التعاملات في بورصة نيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:20 مساءً - افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التعاملات في بورصة نيويورك اليوم الثلاثاء بدقه جرس افتتاح البورصة عن بعد في الوقت الذي ناشدت بلاده القطاع الخاص استثمار المليارات لإعادة بناء المصانع والصناعات التي دمرتها روسيا.

وطرحت حكومة زيلينسكي منصة تضم أكثر من 500 مشروع بقيمة 400 مليار دولار للمستثمرين الأجانب للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني حتى مع استمرار الحرب مع روسيا.

وظهر زيلينسكي على شاشة خلف المنصة المطلة على صالة بورصة نيويورك حيث يدق جرس الافتتاح تقليديا. وصفق المتعاملون وهتفوا في الوقت الذي ظهرت لافتة كتب عليها "نحن أحرار. نحن أقوياء. نحن منفتحون على الأعمال".

وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية إن أوكرانيا تعيد بناء اقتصادها بالفعل منذ أكثر من ستة أشهر منذ بداية العمليات العسكرية الروسية. وكان زيلينسكي قد عاد للتو من لقاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين من جيه.بي مورغان وفايزر وشركات أميركية أخرى.

وقال إن "أوكرانيا قصة انتصار في المستقبل وفرصة لكم للاستثمار الآن في مشاريع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات لتقاسم النصر معنا".

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيرينكو في بيان "من الضروري الاستثمار في أوكرانيا الآن وعدم انتظار انتهاء الحرب".

وتدعو أوكرانيا أيضا إلى دعمها بمساعدات دولية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار شهريا للحفاظ على استمرار اقتصادها بالإضافة إلى مساعدات عسكرية من أعضاء حلف شمال الأطلسي.