نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إلغاء نظام الكفيل كليًا واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة في الإمارات للعام 2022/2023 بشكل رسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل كليًا واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، عن إطلاق خدمة الجيل الثالث من الخدمات المطورة، وهي الخدمة التي جاءت تتضمن النسخة المطورة من نظام جواز السفر الإماراتي، على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من اليوم، على أن يكون بالإضافة إلى التطبيق التجريبي الخاص بنظام التأشيرة المحدثة، ومن ضمن هذه القرارات هو قرار الاستغناء رسميا بشكل كبير عن نظام الكفيل، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض ما أعلنته الأمارات بشأن إلغاء نظام الكفيل داخل الدولة.

إلغاء نظام الكفيل كليًا واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة

وبشكل رسمي فقد أعلنت الهيئة عن قرار يتضمن الاستغناء بشكل كلي عن نظام الكفيل، وهو القرار الذي جاء في إطار منظومة التأشيرات الجديدة، لكي يتم الاعتماد بشكل كلي على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وقد جاء تطبيق هذا القرار في إطار الرغبة في أن تكون هناك مرونة في عملية الحصول على الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، وذلك بالإضافة إلى زيادة مدة بقاء الأجنبي في الدولة بعدما يتم انتهاء أو إلغاء الإقامة الخاصة به داخل الدولة، والتي تكون من شهر وقد تمتد إلى ستة أشهر.

إلغاء نظام الكفيل داخل الإمارات

وقد أقامت الهيئة رسميا خلال الساعات الأخيرة مؤتمر صحفي، والذي أشارت من خلاله أنه من المقرر أن يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين في الدولة وكذلك أصحاب المواهب والأشخاص الباحثين عن العمل في الإمارات، وذلك في إطار ما جاء ضمن منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة، وذلك بعدما تم صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة، وقد صرحت رسميا الهيئة حيث يستفيد جميع الفئات المختلفة التمتع بالمزايا الجديدة الموجودة في المنظومة الخاصة بالتأشيرات المحدثة، على أن يتم ذلك عن طريق الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، وذلك في إطار التعرف على كافة المزايا التي جاءت في اللائحة، والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق، ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة على أن يكون ذلك بداية من يوم الثالث من أكتوبر المقبل.