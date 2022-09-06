نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل بالإمارات كلياً 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة الاتحادية للجنسية بدولة الإمارات عن إلغاء نظام الكفيل بالإمارات بشكل كلي بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2022، وأيضاً بَدْء تطبيق منظومة التأشيرة المحدثة تجريبياً، وذلك في الثالث من أكتوبر لهذا العام، كما أعلنت عن اطلاق الجيل الثالث من الخِدْمَات المطورة التي من ضمنها نسخه جواز السفر الإماراتي المطورة وأضافت الهيئة انه يمكن لكافة الفئات التعرف على المزايا الجديدة المقدمة، وأيضاً الاستفادة منها وفقا للشروط والضوابط الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها أو عبر التطبيق الإلكتروني للهيئة.

إلغاء نظام الكفيل بالإمارات

أعلنت دولة الإمارات عن إلغاء نظام الكفيل بشكل رسمي، حيث يُعد هذا ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، وذكرت انه سوف يتم الاعتماد على العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الذي سوف يحقق المرونة في تلقي الخِدْمَات والحصول على التأشيرات في رَقَم قياسي بالإضافة إلى بقاء الأجانب داخل الدولة لمده قد تصل إلى سته اشهر بعد انتهاء فتره الإقامة الخاصة به أو إلغائها، وأكدت الهيئة أنه يمكن لكافة المقيمين والزائرين والمستثمرين ورجال الأعمال بالدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تتضمنها منظومة التأشيرات المحدثة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بها عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق التطبيق الخاص بها، ومن الجدير بالذكر أن مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي اشهد ببيان مجلس الوزراء حول دخول وإقامة الزائرين بالدولة في هذا التوقيت.

ما هي مميزات جواز السفر الإماراتي

يأتي جواز السفر الإماراتي الجديد بتصميم رائع يجاري العصر، ويظهر الهُوِيَّة الإماراتية الحديثة مما يضيف المتعة لحامل هذا الجواز خلال السفر، ولذلك فهو يتميز بخصائص أمنية وتقنية عالية، حيث يتم طباعة الجيل الجديد بخاصية الليزر ومادة البولي كربونات بدلا من الورق، وهذا ما يجعل من الصعب إتلافه أو تزويره، بالإضافة إلى طباعته بسرعة أكبر وتحصيله لدرجة أمان أعلى، كما يتم طباعة الجواز في حوالي 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من اثنين فقط، وذلك ما يوفر خدمة أسرع وجهد أقل.

اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

تتضمن اللائحة منظومة تأشيرات محدثة تعمل على دعم مسيرة التنمية المستدامة والإسهام في سياسة التنويع الاقتصادي، وذلك عبر استقطاب العمالة الماهرة، والمتخصصين، والكفاءات العلمية، والمبدعين، وأصحاب الخبرات، مما يعمل على رفع مستوى الإنتاج وتعزيز المنافسة الاقتصادية، ثم أن منظومة التأشيرات تتميز بتعدد أنواع الإقامات بجانب إضافة أنواع جديدة منها، لكي تتناسب مع كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال وغيرهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء والإجراءات، وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات، والعمل على الفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يحسن من جودة الحياة وتعزيز تجرِبة الإقامة والعمل بالدولة.

مزايا اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

تمثل اللائحة منظومة متكاملة من الإقامات التي أبرزها ما يعرف بالإقامة الخضراء وتلك مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، تشمل العديد من المزايا لاستقدام أفراد أسر المقيمين بالدولة من الدرجة الأولى، وكذلك تشمل مدة سماح مرنة قد تصل إلى 6 أشهر عند انتهاء أو إلغاء الإقامة، كما أنها تتضمن ثلاث أنواع من الفئات:

وهي الإقامة الخضراء للعامل المهاري.

والإقامة الخضراء للعمل الحر.

والإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري دون ضامن، وذلك تحل محل إقامة المستثمر السابقة ولكن بشروط أقل ومزايا أكثر، التي كانت مدتها سنتين.

أماكن الحصول على جواز السفر الجديد بعد إلغاء نظام الكفيل

يمكن استخراج جواز السفر من أكثر من مكان مثل: