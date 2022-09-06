نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل رسمي إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإعلان موعد بدء تطبيق التأشيرات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات حيث تم تدشين أعلان من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، وتم التصريح رسمياً إلغاء نظام الكفيل. ويعد ذلك البيان ضمن القرارات الجديدة التي تخص نظام الكفالة في دولة الإمارات. وأكدت انه سيتم الاستبدال بنظام التأشيرات الجديدة والتي سيتم العمل بها منذ مطلع الشهر المقبل. ومن خلال ما ورد ألينا من تفاصيل حول إلغاء نظام الكفيل فقد وجب الاطلاع علي تفاصيل البيان الرسمي الصادر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

وجهت دولة الإمارات بيان رسمي أعلنت عبره أنها لن تستخدم أنظمة الكفالة بعد الآن للسماح للعمال بدخول البلاد. على أن يتم في الاعتبار من الشهر المقبل. انه سيكون نظام التأشيرات الجديد ساري المفعول حيث سيتم منح التأشيرات على أساس العلاقات القائمة بين العامل والمسؤول.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

من خلال السابق ذكره يعتبر هذا النظام الجديد أكثر ملاءمة حيث يمكن تقديم الطلبات بسرعة وهناك العديد من الطرق لتمديد إقامة الأجنبي في الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية أو إلغاؤها.

علاوة على ذلك أوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر يمكن لجميع فئات الزوار الاستفادة من المزايا الجديدة التي يوفرها نظام التأشيرات المحدث.

من هم المستفيدين من نظام التأشيرات الجديدة

من خلال ما تم ذكره عبر الصفحات الرسمية التابعة لدولة الإمارات عبر منصات التواصل الاجتماعي. فقد كشفت دولة الإمارات عن إلغاء نظام الكفيل داخل أراضيها وذلك بداية من شهر أكتوبر القادم 2022. كما أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مؤتمر صحفي أن التعامل سوف يكون مع صاحب العمل مباشرة بكل مرونة وسهولة ويسر. ومن خلال المؤتمر الصحفي فقد تم توضيح الفئات المستفيدة من نظام التأشيرات الحديثة وذكرت أن جميع الفئات بوجه عام لها الحق في الاستفادة من نظام التأشيرات الجديد.

مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

أعلنت دولة الأمارات مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بنظام الكفالة وهو نظام جديد سيتم تنفيذه الشهر المقبل. وتبين أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تسعى بشكل رسمي إلى الاستغناء عن نظام الكفالة نهائياً.

حيث يعتمد ذلك على العلاقات التعاقدية التي ستقام بين العامل وصاحب العمل. وهذا يسمح بمرونة كبيرة في الحصول على أعمال متنوعة ومختلفة بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها نظام التأشيرات الجديدة والتي تتضمن التالي:

تشمل المزايا المتاحة لأولئك الذين يحملون تأشيرة إقامة خضراء القدرة على فتح حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فضلاً عن الأهلية للعديد من الخدمات الصحية والحكومية. وتشمل تلك التأشيرة التمتع بالتأمين الصحي والمزايا الأخرى مثل التمكن من تسجيل الأبناء في المدارس العامة والخاصة. يمكنك أيضًا العمل والاستثمار في الإمارات وإحضار أسرتك معك بسهولة ومنح تصاريح الإقامة للأطفال أصحاب الهمم. كذلك يمكن إصدار التأشيرات لفترات تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء تصريح الإقامة الخاص بك. السفر إلى وجهات محددة ليس ضروريًا لأولئك الذين يحملون تأشيرة إقامة خضراء.

كم رسوم إلغاء الإقامة في الإمارات

مع استحداث نظام جديد للتأشيرات بدولة الإمارات يرغب العديد من الأشخاص في معرفة سعر إلغاء الإقامة. حيث يتم تقديم طلب الإلغاء بواسطة مركز الطباعة المتواجد بالإدارة العامة للمقيمين والذي يختص بشكل رسمي جميع شؤون الوافدين.

علي أن يتم دفع مبلغ مالي قدره حوالي 110 دولارات.

وتتعهد الشركة التي يعمل فيها الوافد أن تكون مسؤولة عن سداد باقي الرسوم.

بعد ذلك يجب تقديم جميع المستندات الرسمية المطلوبة مثل (نسخة من جواز سفر الوافد / نسخة من إقامته).

وقد نوهت الإدارة العامة للمقيمين أن أهم وثيقة هي نسخة من جواز سفر الوافد. ولكن قد تتضمن المستندات المهمة الأخرى نسخة من التأشيرة وإثبات الدخل وإثبات التأمين الصحي.